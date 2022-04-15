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Töre: Vakıflarla bu topraklara kök saldık ve Kıbrıs adasını vatanımız yaptık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Vakıflar İdaresi’ni Kıbrıs Türk toplumuna devredilişinin yıl dönümünde mesaj yayınladı.

15 Nisan 2022 Cuma 12:54
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Töre: Vakıflarla bu topraklara kök saldık ve Kıbrıs adasını vatanımız yaptık

Töre, mesajında şunları kaydetti:
“15 Nisan 1956 tarihinde, İngiliz Sömürge Yönetimi, uzun ve zorlu bir mücadele sonunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni Kıbrıs Türk toplumuna devretmiştir. Bugün, bu önemli ve tarihi olayın 66. Yıldönümünü büyük bir gurur ve memnuniyetle kutluyorum.  
Vakıfların, Kıbrıs tarihindeki önemi ve Kıbrıs Türk Halkı’nın bu adayı yurt edinmesinde oynadığı rol asla unutulmayacaktır. Kıbrıs’ın 1571’de fethedilmesini takip eden süreçte, kurduğumuz Vakıflarla bu topraklara kök saldık ve Kıbrıs adasını vatanımız yaptık.  Vakıflar, yüzyıllardır, sayısız insanımıza şifa, yardım ve destek veren çok önemli bir kurumumuzdur. Nice evladımız bu desteklerle eğitim almış, dara düşen aileler sofralarına yemek götürebilmiş ve esnafımız ekonomik faaliyetlerine devam edebilmiştir.   
Bu vesileyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni bu kutlu geçmişine yakışır şekilde, bugün de faaliyetlerini sürdürdüğü için tebrik etmek isterim. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, atalarımızdan miras kalan, kalbi bu halk için atan nice hayırseverin emanetlerini en iyi şekilde korumakta, ihya etmekte ve geleceğe daha güçlü ve sağlam bir şekilde intikal ettirmek için çalışmaktadır.  
Tüm halkımızdan ama özellikle de gençlerden beklentim Vakıflarımıza sahip çıkmaları, gönüllülük esasında bu mücadeleye omuz vermelidir. Bilinmelidir ki, Vakıflarımız, sayısız yüce gönüllü insanımızın vakfettiği varlıklarımız, Kıbrıs’taki varoluşumuzun güvencesidir. 
İngiliz Sömürge Yönetimi’nin elimizden aldığı, ancak 66 yıl önce yönetimi yeniden asıl sahiplerine iade edilen Vakıflarımıza sahip çıkmış, bu öz varlıklarımızı yeniden milletimize kazandırmış merhum liderlerimizi, gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum.”

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