Töre ve bazı UBP Milletvekilleri, KTBK’yi ziyaret etti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyette, UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz, Hasan Taçoy, Ersin Tatar ve Özdemir Berova yer aldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a takdim edilen fidan kolordu karargahının bahçesine dikildi.

Dikim esnasında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, fidanın üç sürgünü olduğunu; birinin 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nı, birinin Fırat Kalkanı Harekatı’nı ve birinin de Zeytin Dalı Harekatı’nı ifade ettiğini söyledi.

Bu topraklarda mücahitle Mehmetçiğin birlikte şehit olduğunu söyleyen Zorlu Töre, “Canla kanla kurduğumuz KKTC, Anavatanla el ele, gönül gönüle yoluna devam edecek” dedi.

Töre, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının bedenindeki can ve damarlarındaki kan olduğunu belirtti.