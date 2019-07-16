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Töre ve Benter Vakıf arazileriyle ilgili görüş alış verişinde bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret etti…

16 Temmuz 2019 Salı 10:51
Töre ve Benter Vakıf arazileriyle ilgili görüş alış verişinde bulundu

Prof. Dr. İbrahim Benter, Maraş’ın vakıf arazileri üzerinde kurulu bir kent olduğunu söyleyerek, mal sahibi Rumların da kullanım hakları olduğunu ifade etti…

Vakıf mallarının devredilemeyeceğini ancak kullanıcıların değişebileceğini, belirterek “kullanım hakkı başka mülkiyet hakkı başkadır” diyen Benter, bu hakkın mahkemeler yoluyla da tescil edildiğini vurguladı…

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre ise Vakıflar İdaresi’nin vakıf mallarına sahip çıkmasının şart olduğunu belirtti…

Envanter sayımının yeniden yapılmasıyla Maraş’ın Gazimağusa Belediyesi
hudutları içerisinde yerleşime açılmasını; hem mal sahiplerinin hem de kullanıcıların haklarının verilmesini arzuladıklarını söyleyen Töre, bugüne kadar Maraş’ın kapalı kalmasının büyük bir hata olduğunu kaydetti.

Zorlu Töre “Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği altında bir an önce yerleşime ve turizme açılmasını dileriz” dedi…

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreBenter Vakıf
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