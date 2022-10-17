Töre ve CTP’liler bir birine girdi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman’ın eleştirileri sonrasında UBP’li Zorlu Töre kürsüye geldi.

Meclis Başkanı Töre’nin kürsüye gelmesi sonrasında Meclis Başkanlığı koltuğuna UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturdı.

Töre’nin konuşmasına CTP’lilerin müdahalesi ile sinirler gerildi. Karşılıklı kounşmalarda sesler yükselince Hasipoğlu oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Neler yaşandı?

Töre ilk olarak Avrupa Parlamentosu’na gönderilmiş mektup konusuyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

“Avrupa parlamentosu Başkanı’nın Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalar nedeniyle Dışişleri mektup gönderdi, Meclis Başkanı da bunu imzalar. Bu yıllardır yapılan bir uygulamadır. Siz de hükümetteyken yapılan bir uygulamaydı bu Tufan Erhürman. Sizde dinleme lütfu da yoktur. Sadece muhalefet yaparsınız. Bu meclisi kükreyerek idare edemezsin Sayın Erhürman, dinlemeyi bil, saygılı ol.

Meclis’te bu konuşma sonrasında muhalefet milletvekilleri yerlerinden itiraz etti, sesler yükseldi. Töre konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu konuda Meclis yönetimi CTP guruna bilgilendirme yaptı. Mutat bir uygulamadır bu. Bana gelen bilgi budur. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelmiş bir mektuptur bu. Gidin Anayasa Mahkemesi’ne!”

Bu tartışma son bulmadan Töre, Meclis bahçesine yapılması planlanan Atatürk, Dr. Küçük, Rauf Denktaş büstü ile ilgili konuşmaya başladı:

“Meclis bahçesinde Dr. Küçük ve Atatürk yapıları var ama bunlar çok yıprandı. Buraya yeni bir yapı oluşturulsun dedik ve buraya hem Dr. Küçük, Atatürk ve Denktaş yapısı yapılsın dedik.”

Bu noktada CTP’li bazı vekillerin bahçeye beton yapılacağına yönelik eleştirileri ve paraların harcanacağına yönelik üzerine Töre kızdı ve sinirler yeniden gerildi:

“Beton değildir bu. Bunu Meclis bütçesinden çıkacak bir para ile yapmıyoruz. TİKA yapıyor. Avrupa Birliği’ne bir gidip gelme 200 bin TL’dir. Bu çok daha küçük bir yapıdır ayrıca bunu TİKA bzie hediye ediyor. Ama siz Doktor Küçük’e de Atatürk’e de Denktaş’a da karşısınız.”

Bu sözler üzerine CTP’li vekiller yerlerinden kalktı ve itirazlarını yüksek sesle yaptı. Bu gerginlik üzerine Hasipoğlu oturuma ara verdi.