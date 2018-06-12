Töre ve ekibi, projelerini anlatmaya devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre ve ekibi, köy köy gezmeye projelerini anlatmaya devam ediyor. Seçimlere sayılı günler kala her bir metre kareyi dolaşan Töre, bu çerçevede Meriç, Demirhan , Minareliköy ve Balıkesir köylerini ziyaret etti.

Töre, köylerde büyük coşkuyla karşılanırken, vatandaştan sürekli destek mesajı aldı.

“Hizmet” vurgusu yapan Töre, sadece seçimlerde değil, göreve geldikten sonra da köyleri gezeceğini, sorunları yerinde inceleyeceğini, hızlı bir şekilde çözüm bulacağını, koltuğa yapışan başkan olmayacağını vurguladı.

Beldenin ve köylerin her bir sorununa vakıf olduğunu vurgulayan Töre, reçetenin cebinde olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Ekibimle sorun çözmeye geliyoruz, yıllarca farklı platformlarda verdiğimiz mücadeleyi bu kez Belediye çatısı altında vermek istiyoruz, göreve geldiğimizde değişimin sizler de farkına varacaksınız, Beldemizi ve köylerimizi hep birlikte hakkettiği yere getireceğiz” dedi.