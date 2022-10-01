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Töre, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yangın sonrası Ağırdağ-Boğaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:19
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Töre, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu



Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük’ün de eşlik ettiği ziyarette Başkan Töre, yetkililerden yanan bölgeler hakkında bilgiler aldı.
Başkan Töre, burada basına yaptığı açıklamada, yaz aylarının sonlarına gelinmesine karşın özellikle orman yangınlarında, tedbiri elden bırakmamanın acı tecrübesini bir kez daha yaşadıklarını belirtti.
Yangının çıkış nedeninin elektrik şebekesi kaynaklı olduğu bilgisini aldığını anımsatan Töre, özellikle orman alanlarına yakın bölgelerde elektrik akımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti.
Kül olan orman değerinin geri dönüşünün çok kolay olmadığını ve bunun herkesin bilincinde olmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Töre, zaten az olan orman bölgelerini bir bir kaybetmenin büyük üzüntü verdiğine değindi.
En büyük tesellilerinin evlerde çok büyük hasarlar olmaması olduğunu kaydeden Töre, maddi kayıpları olan vatandaşlara devletin elini uzatacağını söyledi.
Töre, yangının başlamasının hemen ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına kadar emek veren, seferber olan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

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