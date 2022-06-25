Töre: “Yangından sonra alınması gereken dersler var”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi yetkililerinden bilgiler de alan Başkan Töre, burada açıklama yaptı.

Töre, yüzlerce yılda yetişen dev ağaçlar ile birlikte genç fidanların da yanmış durumda olduğunu görmekten büyük bir üzüntü belirtti. Buraların tekrar orman haline gelmesinin uzun bir süre alacağını, ormanın kendi kendini tohumlayarak yeşermesini bir veya iki yıl beklemek gerektiğini belirterek; ancak daha sonra iklime uygun olarak ağaç dikimine geçilmesi gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, ülkemizde çam ağırlıklı ormanlaştırmanın artık geride kalması gerekliliğini, yangına dayanıklı daha erken gelişebilen ağaç türlerini seçmenin önemini özellikle vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre konuşmasının devamında hiçbir şeyin bizleri teselli edemeyeceğini, ama yine de hayatın devam ettiğini belirterek “bu yeşillenme yine meydana gelecektir. Dallar ve gövdeler yanmıştır; ama toprağın altına ne kadar sirayet etti, kendi kendine filiz atar mı göreceğiz; ondan sonra da hepimiz el birliğiyle buraları yeniden yeşillendireceğiz” dedi.

Töre, dört gün boyunca yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara ve katkı koyan sivil halktan tüm gönüllere de ayrıca teşekkür etti. “Anavatan Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İngiliz Üsleri ve İsrail’den gönderilen uçak ve helikopterler için de teşekkür ediyoruz” diye konuşan Töre, “Dayanışma böyle felaket zamanlarında tüm insanlık adına bir şarttır. Bu dayanışma sayesinde yangının yayılmasının büyük ölçüde önüne geçilmiştir” dedi. Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a da yangın boyunca ortaya koyduğu olağanüstü çabalarından dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.

“YANGINDAN SONRA ALINMASI GEREKEN DERSLER VAR”

Zorlu Töre, bu yangından sonra alınması gereken birçok ders olduğunu da vurguladı. Yangınlara, yangınlardan önce hazırlanılması gerektiğini belirten Töre, Orman Dairesi’nin bünyesinde birçok ekipman ve makine bulunduğunu ancak bunları kullanabilecek personel eksikliği bulunduğunu aktardı. Töre konuşmasının devamında, eski bir Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak şunları aktardı: “Orman Dairesi’nde on iki ay boyunca sürekli çalışacak personel olması lazımdır. Sadece altı aylığına yangın işçisi olması doğru değildir. Kış aylarında da bu kişilerin Orman Dairesi bünyesinde çalışarak olası yangınlara müdahale için her daim hazırda olmaları gerekir”.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sözlerini tüm KKTC’ye geçmiş olsun dileyerek, yeniden yurdumuzu yeşillendireceğimize olan inancını vurgulayarak “Dilerim Allah milletimize böyle bir acı daha yaşatmasın. Başaracağımıza inanıyorum” diyerek sonlandırdı.