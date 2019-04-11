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Töre, yarın açık kalp ameliyatı olacak

11 Nisan 2019 Perşembe 11:01
Töre, yarın açık kalp ameliyatı olacak
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yarın açık kalp ameliyatı (bypass) olacak.

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren, anjiyoda tıkalı bir damarına stent takılan, kalp damarlarında darlık ve tıkanıklık tespit edilen Töre, yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan TAK’a yaptığı açıklamada, Zorlu Töre’nin yarın sabah bypass olmasının planlandığını kaydetti.

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Sağlık durumu stabil olan Töre’nin tedavisinin kardiyoloji servisinde sürdüğünü söyleyen Özyılkan, Zorlu Töre’nin ilerleyen saatlerde kalp ve damar cerrahisi servisine alınabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz Çarşamba sabahı göğüs ağrısı nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden, kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve anjiyoda üç damarda sorun saptanan Töre’nin tıkalı olan bir damarı açılmış ve damara stent takılmıştı.

Töre, rutin bir uygulama olarak bir süre koroner yoğun bakımda müşahede altında tutulduktan sonra kardiyoloji servisine alınmıştı.

Doktorlar, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin kalp damarlarında tespit edilen darlık ve tıkanıklık nedeniyle uygun bir zamanda bypass olmasına karar vermişti.

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Zorlu Töre
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