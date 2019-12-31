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Töre yeni yıl mesajı yayımladı

31 Aralık 2019 Salı 13:03
Töre yeni yıl mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yeni yıl mesajı yayımladı.
Töre mesajında şunları kaydetti:
“2019 yılını geride bırakırken yaşanılan tüm üzüntü, sıkıntı ve acıların 2020’de yaşanmamasını temenni ederim.  Yeni gireceğimiz bu yeni yılda ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, sağlık, refah ve barış içinde bir yıl dilerim.  
Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı, halkımızın refah ve mutluluğu için 2020 yılının şans getirmesini dilerken güvenlik ve özgürlük içinde yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020 yılının ülkemizde ve tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olacağı bir yıl olması dileğiyle; mutlu yıllar.”

Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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