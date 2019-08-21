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Töre, Yenierenköy’ü ziyaret etti

Yenierenköy’e giden Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
Töre, Yenierenköy’ü ziyaret etti

Ziyarette konuşan Zorlu Töre, Karpaz bölgesi için yapılması gerekenleri ifade etti.

Karpaz bölgesinde istihdam yaratacak yatırmaların yapılması ve bölgenin ekonomik anlamda canlandırılmasının önemine değinen Töre, Karpaz İmar Emirnamesi’nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Zorlu Töre, kıta sahanlığının önemine vurgu yaparak, KKTC adına yürütülen sondaj çalışmalarına işaret etti.

Karpaz açıklarında KKTC adına arama yapan Yavuz Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi’nin aramalarının sonuç vereceğine inandığını belirten Töre, aramalardan çıkacak sonuçları merakla beklediğini kaydetti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, Karpaz bölgesinin uzun yıllardır ihmal edildiği görüşünü ifade ederek, bölgenin gerek ekonomik gerekse istihdam olanakları açısından büyük sorun yaşadığını anlattı.

Karpaz İmar Emirnamesi’nin kaldırılması gerektiğini belirten Yeşilırmak, bölgenin doğal yapısının korunarak; betonlaşmadan kalkınmasından yana olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TöreYenierenköy
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