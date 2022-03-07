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Töre'yi Seçemeyince Olgun Amcaoğlunu Çağırdılar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda meclis başkanını seçemeyen iktidar beşinci tura gidiyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:35
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Töre'yi Seçemeyince Olgun Amcaoğlunu Çağırdılar
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ÖZEL HABER

Meclis ilk 4 turda UBP'nin adayı Zorlu Töre'yi Meclis Başkanı olarak seçemedi.

İlk dört turda seçim sonuçlanamayınca bugün öğle namazında babasını toprağa veren UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu meclise çağrıldı.

Babasının cenazesi nedeniyle mazaret izinli olan Olgun Amcaoğlu meclis başkanı seçilemeyince oy kullanması için meclise çağrıldı.

Amcaoğlu oturuma yetişebilsin diye bazı UBP 'li milletvekilleri oy kullanma vaktini 10 dakikaya çıkarınca muhalefetten sesler yükseldi...

DÖRDÜNCÜ TUR SONUÇLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Kabul: 24
Red: 24
Çekimser:1
Geçersiz: 1 

Son Güncelleme: 07.03.2022 17:45
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