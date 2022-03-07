Töre'yi Seçemeyince Olgun Amcaoğlunu Çağırdılar

ÖZEL HABER
Meclis ilk 4 turda UBP'nin adayı Zorlu Töre'yi Meclis Başkanı olarak seçemedi.
İlk dört turda seçim sonuçlanamayınca bugün öğle namazında babasını toprağa veren UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu meclise çağrıldı.
Babasının cenazesi nedeniyle mazaret izinli olan Olgun Amcaoğlu meclis başkanı seçilemeyince oy kullanması için meclise çağrıldı.
Amcaoğlu oturuma yetişebilsin diye bazı UBP 'li milletvekilleri oy kullanma vaktini 10 dakikaya çıkarınca muhalefetten sesler yükseldi...
DÖRDÜNCÜ TUR SONUÇLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Kabul: 24
Red: 24
Çekimser:1
Geçersiz: 1