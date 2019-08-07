Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Töre’den Erenköy Mesajı

Töre, Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Dillirga bölgesi tarihi bir simge olarak belleklerimizde” dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
Töre’den Erenköy Mesajı

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Dillirga bölgesi tarihi bir simge olarak belleklerimizde” dedi.
Töre, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk gençliğinin üniversite tahsillerini yarıda bırakarak vatan ve bayrak savunması için Erenköy’e çıkmasının bugün dahi örnek alınacak büyük kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.
Zorlu Töre, mesajında “Anavatan Türkiye’nin garantör ülke olarak müdahalesi sayesinde kurtuluşa eren, zafere ulaşan Dillirga bölgesi tarihi bir simge olarak belleklerimize yerleşti” ifadelerine yer verdi.
Başta Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını kaydeden Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Ulusal direnişimizin en önemli dönüm noktası olan şanlı Erenköy destanının 55’inci yılını coşkuyla kutluyoruz” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreErenköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Sürücülerin Dikkatine!
Sürücülerin Dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim