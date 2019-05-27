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Töre’den Özersay eleştirisi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:20
Töre’den Özersay eleştirisi
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UBP Milletvekili ve Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre, Erçin Şahmaran'ın hazırladığı 'Gündeme Bakış' programının konuğu oldu. 

Gündeme dair açıklamalar yapan Töre, seçimler sonrası UBP ile görüşmeyen HP Başkanı Kudret Özersay'ın siyasi bir hata yaptığını iddia etti. Zorlu Töre'nin diğer açıklamaları şöyle; 

'16 ay önce yapılan erken genel seçimde, sandığa yansıyan bir irade vardı. Bu iradeye karşı, dört siyasi parti, seçim sonuçlarını iyi okuyamadılar. 

Ve UBP düşmanlığı üzerinden bir koalisyon kurdular. Dört siyasi parti de, istisnasız UBP karşıtlığıyla bir araya geldiler. Yoksa dört partinin her konuda ortak noktası yok. Bu farklılıklar, bu hükümeti, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bile götüremedi. 
16 ay önce olması gereken oldu ve bizimle o dönem kahve bile içmeyenler, şimdi limonata bile içtirler. Olması gereken buydu. Kahve bile içmem demek çok büyük bir hataydı. Hele Kudret Özersay gibi Rumlarla, İngilizlerle, yabancılarla, görüşen birisinin UBP ile kahve içmem demesi, siyasi bir hataydı. Bu hata bugün kendisine siyasi bir bedel ödettiriyor. Her ne kadar, dün dünde kaldı dese de, bugün o dönemde söyledikleri sıkça hatırlatılıyor. 

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UBP parti tabanı hükümet olmayı bekliyordu. Bir soğukluk olsa da olması gereken buydu. Hükümet ödemeler dengesi ile başlamalı. Piyasaya para düşmeli. Kamu dışındaki sektörlerin de canlanması gerek. Türkiye ile ekonomik protokolün sonuçlanması ve imzalanması ilk iş olmalı. Bizim Türkiye'den başka kapımız yok. Rumların gidebilecek başka yeri var ama bizim yok. 

Türkiye'den telkin var mı, bu konuda yorum yapmak istemem. Bizim Türkiye ile uluslararası anlaşmalarımız var. Telkin şeklinde olmaz, ama siyasi değerlendirmeler yapılmış olabilir. 

UBP ile HP'nin siyasi rekabeti devam edecek. UBP buna dikkat etmeli. Hüseyin Özgürgün'ün devleti dolandırmakla ilgili davası yok. Bir bulgu gelmedi. Soruşturmalar yanlış yapıldı. Tüm milletvekillerinin mal varlığı daha ciddi ve belgelere dayalı soruşturulmalı, yasal eksiklikler varsa tamamlanmalı. Tüm milletvekilleri daha derin araştırılmalı. Sadece birkaç kişi için yapılırsa bu doğru olmaz. HP sürekli biz yaptık, biz daha çok istedik diyebilir. Bunların basına da bu şekilde yansıtılması yanlış. 

Kabine için sitem eden arkadaşlar var. Adı geçen daha sonra değişen isimler oldu. Bunlar normal şeyler. Geçmişte Cumhurbaşkanına gidildikten sonra bile değişimler oldu. Bu durum hükümetin güven oylamasında sorun olmaz. Herkes önce parti disiplinini düşünmeli. Karar vermek gerek, kabinede yer almadınız diye meclise gelmemek, güven oylamasına katılmamak yanlış olur. Ya parti ile ilişkinizi bitireceksiniz ya da, parti için güvenoyuna katılıp, destek vereceksiniz.' 

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Anahtar Kelimeler:
TöreÖzersay
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Ökkeş 2019-05-27 12:00:11

Zorlu töreyi hiç ama hiç sevmem.Ama adamın duruşuda 20 yıldır hiç değişmedi.Adamın eli ayağı oynamıyor hiç yokdan kötünün iyisi.Ama bir adım ileri gittiği yok

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Magusalı 2019-05-27 10:56:25

Sn. Zorlu Töre.
Görüşleriniz yanlıştır. O gün başınızda olan başkandan kaynaklanan sorunları başka siyasilere yüklemeye çalışmayınız.

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Vatandas55 2019-05-27 13:12:51

Sayin UBP liler bu hp ye cok dikkat edin sizi harcamasinlar.ctp hukumet oldun kendisiylen cto bitti.simdi de ubpyi mi

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