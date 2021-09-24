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Töre’den Saner'e: “Liderlik yapamadığı ortaya çıktı”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündemi değerlendirdi.

24 Eylül 2021 Cuma 09:38
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Töre’den Saner'e: “Liderlik yapamadığı ortaya çıktı”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündemi değerlendirdi.

UBP’de kurultay hazırlıkları hakkında konuşan Töre, Başbakan Ersan Saner’i adeta topa tuttu.

UBP’de kurultay yarışının adil olmayan imkânlar ile devam ettiğini savunan Töre, “Yarış şuanda demokratik ölçüler ve hoşgörü çerçevesinde devam ediyor. Her ne kadar gücü elinde bulunduran, hükümetin ve partinin başında olan Sayın Hamza Ersan Saner, bir takım devlet ve partinin imkânlarını kullanarak yola devam ediyorsa da, sayın bakanları, bazı bürokratları, hükümet çalışmaları adı altında bazı yerlere götürüyor.  Ama biz biliyoruz ki gerek hükümetteki bakanlar, gerekse de oraya giden bürokratlar Hamza Ersan Saner’e oy vereceği için gitmiyor. Sadece hükümette bulunmanın sorumluluğu içerisinde hareket ediyorlar” şeklinde konuştu. 

Töre, yaklaşan kurultayda favori aday olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Ben favori aday olduğumu düşünüyorum. İkinci tura kalacağıma inanıyorum. Çünkü diğer 3 aday da denenmiştir. Hamza Ersan Saner bir yıldır parti başkanıdır. Parlamentoda en büyük gurubun başkanıdır. Bütün bunlarını yönetemediğini de herkes biliyor. Dolayısıyla Sayın Hamza Ersan Saner başkan olmuştur ama liderlik yapamadığı da orta yere çıkmıştır” dedi.

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