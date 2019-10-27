Töre’den Tatar’a uyarı

Meclis Başkanı Zorlu Töre katıldığı bir televizyon programında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili parti içindeki bazı kişilerin oyununa gelmemesini istedi.

Töre, “Sayın Tatar daha önce söylediğinin arkasında durmalıdır. Genel başkanlığa aday olduğunda ve kazandığında Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söylemişti. Şimdi iradesini ortaya koymalı ve lider gibi davranmalıdır. Onun bir lider olmasını istiyorum” dedi.

“TATAR ADAY OLURSA BEN OLMAM”

Kendisinin 10 ay önce Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini söylediğini ve hala aynı görüşte olduğunu ifade eden Zorlu Töre, “Ben geçen yıl Kasım ayında aday olabileceğim söyledim. Hala aynı görüşteyim. Ancak Sayın Tatar aday olursa adaylığımdan söz etmem ve onun kazanması için elimden geleni yaparım” diye konuştu.

“İRADESİNİ ORTAYA KOYSUN VE LİDER OLSUN”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, parti içinde bazı grupların genel başkanlığa kim gelirse onun altını oymaya çalıştığını şimdi de benzer bir durumun söz konusu olduğunu iddia ederek, “Tabandan Tatar’ın aday olması için baskı varmış diyorlar. Ben her yeri geziyorum. Bazılarının tümünün yaptığı benim tek başıma yaptığıma denk gelmez. Ben her yerdeyim. Öyle bir şey olsa benim bilgim olurdu. Tabandan baskı var diye bir şey yok. Sayın Tatar’ın yapacak çok işi var. Eğitim, sağlık, çevre, turizm bu ülkede yapılacak çok şey var. Ersin Tatar bunlarla uğraşmalı. İradesini ortaya koymalı ve bir Lider gibi davranmalıdır” şeklinde konuştu.