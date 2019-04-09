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Törehan 1 yıl hapis yatacak

09 Nisan 2019 Salı 17:56
Törehan 1 yıl hapis yatacak
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Kamalı Haber

Girne’de geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan ve önceki gün Şans Oyunları Yasası altında eklenen davadan suçlu bulunarak mahkûm edilen Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Necmettin Salmaş hakkındaki ceza kararı dün açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada sanıklar 12 ay ile 11 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Kararı okuyan Yargıç Dündar, huzurundaki olgularda sanık Törehan’ın internet üzerinden bahis oynatılması için program yazan şahıs olduğunu, diğer iki zanlının patronu konumunda bulunduğunu, onlara maaş ödemesi yaptığını ifade etti. Dündar, sanıklar Mehmet Mustafa Gün ve Necmettin Salmaş’ın ise finans işlerini yaptığını, bankalara para yatırılması hareketlerini takip ettiklerini kaydetti. Dündar, sanık Törehan’ın 6 buçuk ay, sanık Gün’ün 8 ay ve sanık Salmaş’ın 5 buçuk aydır tutuklu yargılanmayı beklediğini anımsattı. Dündar, üst sınır 1 yıl hapis öngören kabahat suçundan yargılanan sanıklar hakkında karar verirken, patron konumunda olan sanık ile çalışan konumunda olan sanıklar arasında ayrım yaptığını belirtti. Dündar, tüm olgular ışığında Törehan’ı 1 yıl, diğer iki sanığı ise 11 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

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