Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Flaş Haber
Zeytinlik'te ani ölüm
Kapat

Töre:Meclis’te muhalefetin de yardımı ile istikrarlı çalışmalar yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan  ‘Burası Önemli 50+’ programına konuk oldu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:50
0 Okunma
Töre:Meclis’te muhalefetin de yardımı ile istikrarlı çalışmalar yapılmalı

Yeni hükümet ve milletvekillerine Meclis’te ciddi görevler düştüğünü belirten Töre, komite çalışmaları, mecliste nisap sağlanması ve mecliste alınacak kararları buna örnek gösterdi.

Meclis Başkanı Töre, istikrarın önemine işaret etti ve Meclis çalışmaların bu doğrultuda yapılması gerektiğini kaydetti.

Töre, bu çalışmalara muhalefetin de yardımcı olması gerektiğini söyledi.

“Kurulan hükümet meşrudur, anayasadan kaynaklanan bir hükümettir” diyen Töre, muhalefete saygı duyduğunu ancak, genel başkanın dışında hükümet kurma görevinin yapılmasının ilk kez yaşanmadığını anımsattı.

Töre, Meclis’i terk etmenin de doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Sine-i millet konusunda henüz istifa almadıklarını kaydeden Töre, Çarşamba gününe kadar sürecin belli olacağını söyledi.

Töre, istifanın gelmesi halinde bunu Başkanlık divanının belirleyeceğini ve ardından Genel Kurul’a havale edileceğini anlattı.

Protokol ile ilgili olarak da Töre, Meclisin yasama ile ilgili bölümü ile ilgilendiğini belirtti.

Töre, “KKTC vardır. Ayaktadır. Bir bütün halinde kurumsal yapıyı güçlendirerek gereği yerine getirilmelidir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mine Atlı: Mahkemeye avukat olarak değil, zanlı olarak girmek çok ağırdı
Mine Atlı: Mahkemeye avukat olarak değil, zanlı olarak girmek çok ağırdı
Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Seçmen iradesine saygısızlık yapıldı!
Seçmen iradesine saygısızlık yapıldı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim