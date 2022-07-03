Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
Kadına şiddet bitmiyor!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!

Tören provası nedeniyle bazı yollar kapanacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası dolayısıyla Lefkoşa'da tören yapılacak güzergah yarın trafiğe kapatılacak.

03 Temmuz 2022 Pazar 09:36
0 Okunma
Tören provası nedeniyle bazı yollar kapanacak
banner48

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, yarın Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergahın tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şöyle belirlendi:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için trafik, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek, Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için trafik, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda Trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için trafik Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden verilecek.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak"

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışına engel olmamak için sürücülerden belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC gazete manşetleri
KKTC gazete manşetleri
Lefkoşa-Boğaz kavşağında feci kaza!
Lefkoşa-Boğaz kavşağında feci kaza!
DSÖ'den korkutan açıklama!
DSÖ'den korkutan açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim