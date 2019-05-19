Töre’nin 19 Mayıs Mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin milli kimliğin simgesi olduğunu belirterek, Türk gençliği gibi Kıbrıs Türk gençliğinin de atasının izinde olup cumhuriyetine sahip çıkacağı inancını vurguladı.

Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesini başlatmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti. Töre mesajında şunları kaydetti:

“ ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla başlatılan kurtuluş savaşı sonunda zaferle sonuçlanmış ve Anadolu’yu işgale gelen Fransız, İtalyan, Yunanlı ve İngilizler yenilgiye uğramışlardır.

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatanındır diyen Atatürk elinde sonunda Türkiye Cumhuriyetini kurması ve 19 Mayısı Gençlik Bayramı ilan etmesi Türk gençliğine olan sonsuz güvenin işaretidir.”



Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup kollama ve yaşatma sorumluluğunu Atatürk’ün, Türk gençliğine bıraktığını ifade eden Töre, “Atatürk’ün izinde olan Türk gençliği de bugüne kadar Cumhuriyete sahip çıkmıştır. Kıbrıs Türk gençliği de atasının izinde olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip çıkacaktır” dedi.Töre, sözlerini şöyle tamamladı:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmayanlar cumhuriyetimizin başından gitmelidir ve gideceklerdir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti milli kimliğimizin simgesidir. Anayasalarımızda cumhuriyetlerimizin koruyucusu ve zırhıdır. Dahili ve harici bedhahlara karşı Türk gençliği uyanık olmalıdır. Gaflet ve delalete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müsaade etmemelidir.”