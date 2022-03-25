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Töre’nin Ankara Temasları Sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emanet aldıkları devletlerini,  hürriyeti sonraki nesillere devretmenin bir borç olduğunu söyledi. 

25 Mart 2022 Cuma 10:31
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Töre’nin Ankara Temasları Sürüyor
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara’da temaslarına devam eden Başkan Töre, Ankara’nın Akyurt İlçesinde açılan 75. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisini ziyaret etti. 

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün eşlik ettiği Töre’yi ilçeye gelişinde  İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Metin Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve diğer yetkililer karşıladı. 

Töre burada yaptığı açıklamada, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan bir milletin istiklalini koruyamayacağını ifade eden Töre, manevi değerler korunmazsa geleceğin de tehlikeye düşeceğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün de adada çok şehitler verdiğini ve gaziler olduğunu anımsatan Töre, mücahit ve Mehmetçiğin birleşmesi sonrası verilen mücadele ile bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin ilan edildiğini kaydetti. 

Töre: “Şehitlerimize borcumuz var. Bizden sonraki gelecek nesillere de borcumuz vardır. Emanet aldığımız devletimizi, hürriyetimizi bizden sonraki nesillere devretmek bir borçtur” diye konuştu.

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