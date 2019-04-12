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Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı oldu. Başhekim Yardımcısı Dr.Hasan Birtan, ameliyatta tıkalı bulunan 4 damara müdahele ettiklerini, ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

12 Nisan 2019 Cuma 14:49
Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı oldu. Başhekim Yardımcısı Dr.Hasan Birtan, ameliyatta tıkalı bulunan 4 damara müdahele ettiklerini, ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre, babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Tuygun Töre, Zorlu Töre'nin ameliyatnın çok başarılı geçtiğini belirterek  yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Tuygun Töre şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür..

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Babamızın Açık Kalp Ameliyatı çok başarılı geçti ve şu an yoğun bakıma alındı.

Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkürederiz.

Bizleri arayan soran,merak eden, dua eden herkese sevinçle duyururuz.

Töre Ailesi

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Son Güncelleme: 12.04.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
KKTCDurumuSağlıkKıbrısHaberTöre
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Yakışıklı yiğit 2019-04-12 15:00:59

Geçmiş olsun

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