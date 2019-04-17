Töre’nin sağlık durumu nasıl?

Açık kalp ameliyatı geçiren Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde devam edildiği açıklandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu, yazılı açıklamasında, Töre’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Emiroğlu’nun açıklamasına göre, Töre’nin genel durumu iyi. Meclis Başkan Yardımcısının tedavisine Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde devam ediliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü koroner arter by-pass operasyonu olan Töre, operasyon sonrasında iki gün yoğun bakımda kalmıştı. Operasyon, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Birtan tarafından yapılmıştı.

3 Nisan sabahı göğüs ağrısı nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden, kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve anjiyoda damarlarında darlık ve tıkanıklık saptanan Töre’nin tıkalı olan bir damarı aynı gün açılmış ve damara stent takılmıştı. Töre için by-pass kararı alınmıştı.