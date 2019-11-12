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Törenlerde bir ilk olacak! Cadillac'lı selamlama

12 Kasım 2019 Salı 14:03
Törenlerde bir ilk olacak! Cadillac'lı selamlama

Bu yıl ilk kez yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Kasım törenlerinde Cadillac marka klasik araca binecek ve bayram kutlamasını ve halkı selamlamayı bu araç içerisinden yapacak 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için dün düzenlenen tören provasında ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Halkın Sesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanının yıllardır tören başlangıcında tören alanından geçerek halkı ve askerleri selamladığı askeri aracın yerine bu kez Cadillac marka klasik araç kullanıldı. Bilindiği üzere her resmi geçit töreninde Cumhurbaşkanı, askeri aracın arkasına binerek halkı ve tören birliklerini selamlıyordu. Bu yıl ilk kez yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü yapılacak törende Cadillac marka klasik araca binecek ve bayram kutlamasını bu araç içerisinden yapacak.

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Son Güncelleme: 12.11.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaber15 Kasım
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Karpaz 2019-11-12 16:20:00

Birisi düğününe eşekle de gelmişti. Aklıma geldi de

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