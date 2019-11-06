Töre:Rum İdaresi faşist ve ayrımcı yaklaşımlara devam ediyor

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hava ve deniz limanlarından Kıbrıs’a gelen insanlara ırkçı ve bağnaz yaklaşımlar sergileyen Rum Yönetimi’ni kınadı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı farklı bir açıyla izolasyonları genişletme politikası yürüten Rum İçişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu’nun faşist ve ayrımcı yaklaşımlarla barış ve çözüm düşmanlığı yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Zorlu Töre, “Kıbrıs’ta iki kesimliliği, iki devletliliği pekiştiren Rum zihniyetidir. 1963’te de Kıbrıslı Türkleri ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştıran yine Rum fanatizmi olmuştu” dedi.

Güven artırıcı önlemleri her zaman artırmaya çalışanın Türk tarafı olduğuna işaret eden Töre, “Tüzük değişikliği yaparak Kuzeyden gelen turistlere güneye geçişi yasaklama yeni bir güvensizlik ve karamsarlık oluşturacaktır. Rum Hükümeti umarız Tüzükte yapılması istenen yasaklamalardan vazgeçer” ifadelerini kullandı.

(BRT/MAIL)