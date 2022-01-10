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Toros: "Adanın kuzeyinin resmen Euro’ya dönüşümü teknik olarak mümkündür"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili ve Girne milletvekili adayı Fikri Toros, partisinin “Euro’ya geçiş” vizyonunun 3 aşamalı olduğunu anlattı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:14
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Toros: "Adanın kuzeyinin resmen Euro’ya dönüşümü teknik olarak mümkündür"
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Fikri Toros, “Adanın kuzeyinin resmen Euro’ya dönüşümü teknik olarak mümkündür. Kosova’da, Karadağ’da da bu halen uygulanmakta… Kapsamlı çözüm öncesi de bu konu konuşulabilir AB ile… Euro Zone’a ise Ada’da çözümsüz geçmemiz mümkün değil. Bunu biliyoruz…” dedi.

 Toros, partisinin bu konuda vizyonunun 3 aşamalı bir plana yaslandığını şu sözlerle anlattı;

 “Burası ithalat odaklı bir ekonomiye sahiptir. İhtiyaçlarımızın büyük çoğunluğunu ithal ürünlerle karşılıyoruz. Tüketim mamullerinin fiyatları da doğal olarak döviz endekslidir. Euro, pound ve dolar… TL, bu stabil paralara karşı değer kaybettiği zaman TL bazında belirlenen fiyatlar yükseliyor; yani hayat pahalılığı oluyor. Her ürün öyle… TL bazında gelir elde eden vatandaşımız o devalüasyon oranında HP almadığı için fakirleşiyor… Biz ilk önce ve derhal yönetime gelir gelmez halkımızın gelirlerini de giderleri gibi Euro’ya endeksleyeceğiz ki alım geçlerini koruyalım. Halkın fakirleşmesini böylelikle önleyeceğiz…”

“ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINDA VERGİYE TABİ KÂRLAR DEVALÜASYONLA HAYALİ ŞEKİLDE ŞİŞİYOR”

“İkincisi şirketlerin ve bankaların sermaye yapıları ile ilgili yasalar da TL bazlı belirlenmiştir; dalgalanma ve değer kaybı şirket ve bankalarımızın mali varlıklarını zayıflatmakta.. Bu soruna da çare üreteceğiz gerekli yasal değişiklikleri yapıp… TL bazlı değil, Euro bazlı hala getireceğiz. Şirketlerin bilançolarında vergiye tabi kârlar devalüasyonla hayali şekilde şişiyor... Bunu da yasal düzenleme ile önleyeceğiz, haksız adaletsiz yükümlülükleri kaldıracağız. Euro’ya geçiş bu 3 başlık altında gerçekleşecek…”

“KOSOVA’DA, KARADAĞ’DA DA BU HALEN UYGULANMAKTA”

Tv2020 ekranlarında konuşan CTP milletvekili ve adayı Fikri Toros sözlerini şöyle tamamladı;

“Adanın kuzeyinin resmen Euro’ya dönüşümü teknik olarak mümkündür. Kosova’da, Karadağ’da da bu halen uygulanmakta… Kapsamlı çözüm öncesi de bu konu konuşulabilir AB ile… Euro Zone’a ise Ada’da çözümsüz geçmemiz mümkün değil. Bunu biliyoruz…”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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