Toros: "Alınan tedbirler yıkıma yol açacak"

Koronavirüs (Covid-19) krizi karşısında hükümetin dün akşam açıkladığı "1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" hakkındaü, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden eleştiride bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, "dar ve sabit gelirli çalışanları koruyarak ekonomik aktivitenin devamını sağlayacak önlemlere öncelik verilmeliydi. Bu da özetle, ekonomiye “taze kan” niteliğinde ek kaynak pompalamakla mümkün olabilirdi" dedi.

Diğer ülkelerin krizle ilgili aldığı tedbirlere dikkat çeken Toros, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerden birkaç örnek vermek gerekirse, Amerika Merkez Bankası’nın ilk etapta sağladığı 2 trilyon Dolar, Avrupa Merkez Bankası’nın sağladığı 750 milyar Euro ve IMF’in sağladığı ek kaynaklar gibi."

"BİR YIKIMA YOL AÇACAK..."

Hükümetin aldığı tedbirlerin, arz ve talep şokunu ele alacak şekilde kurgulanmadığını söyleyen Toros, "bir yıkıma yol açacaktır ve şu an itibariyle her kesimden gelen sert tepkiler, bunu teyit etmektedir" dedi.

Kamu çalışanları ve emekli maaşlarında yüzde 50'ye varan oranlarda kesinti yapıldığını, belediyelere sağlanan katkılarda yüzde 25 kesinti yapıldığını, özel sektör çalışanlarına sağlanacak aylık bin 500 TL'lık desteğin sadece KKTC ve TC uyruklulara sınırlandırılmasının "ekonomik çarkın dönebilmesi için gerekli olan tüketim gücünü ve haliyle talebi daraltacağını" söyleyen Toros, şöyle devam etti:

"Ayrıca, özel sektör çalışanları arasında üçüncü ülke uyruklulara yapılan ayrımcılık insani değerlerle bağdaşmadığı gibi, adaletten yoksun ve kabul edilemezdir! Bunların yanısıra, faaliyetlerinin durmasıyla iş mağduriyetine uğrayan işletmelerin fahiş finansman maliyetlerinde herhangi bir indirim; vadesi gelen çeklerde yaşanması olası ödeme güçlüklerini hafifletecek bir düzenleme; ve vergi ödeme tarihlerinde bir erteleme olmaması, nakit akışlarını sekteye uğratacak, karşılıksız çek ve tahsili gecikmiş alacakların artmasına neden olacaktır. Tüm bunlar tedarik zincirine de engel teşkil edecektir. Türkiye’de, çalışanı işten çıkarmamak kaydıyla, sektör ayrımı yapmaksızın işletmelere 6 ay faizsiz, ve 36 aya varan %7.5 faizli finansman olanakları yaratılmıştır."

TOROS'UN ÖNERİLERİ...

Toros, alınan tedbirler karşısında, kendisinin önerilerini ise şöyle aktardı:

"-Merkez bankası ticari bankalara ek likidite sağlayarak, borçlulara faiz desteği ve borç yapılandırma imkanları sağlanabilirdi.

-İşletmelerin finansal sağlıkları için, devlet destekli bir program çerçevesinde Merkez Bankası reeskont kredisi, Kalkınma Bankası işletme kredisi, ve özel KOBİ destek finansmanı gibi imkanlar yaratılabilirdi.

-Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu katkı priminden karşılanmak üzere, bir faiz destek programı geliştirilebilir ve bu da borç faiz oranlarında bir indirim imkanı yaratabilirdi.

-İç borç finansmanı kullanılabilirdi.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan fonlar esas amacı olan istihdam desteğine yönlendirilebilirdi.

-Dış kaynak desteği temin edilmesi yönünde etkili diplomatik girişimler yapılabilirdi."

Fikri Toros, bu tür krizlerin sosyo-ekonomik etkilerine karşı mücadelede başarının sırrının sabit ve dar gelirli hane halkı ile özel sektör işletmelerini güçlendirmekte yattığını belirterek, "fakirleştirmekte değil" dedi.