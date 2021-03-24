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TOROS: “BÜTÇE AÇIĞI DAHA DA ARTACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Türk Lirası’nın değer kaybını yorumladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:57
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TOROS: “BÜTÇE AÇIĞI DAHA DA ARTACAK”

Toros paylaşımında, “Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı, ithalat odaklı ekonomimizde katlanan oranda bir enflasyon yükselişi yaratacak, alım gücünü daha da düşürecek ve devam eden ekonomik krizi daha da derinleştirecektir!

Bu da ekonomik daralma oranını ve bütçe açığını artıracaktır.

Sayın Tatar’ın BM zemininden ayrılmasıyla birlikte görülebilir bir sürede dünyadan tecrit edilmişliğimiz devam edeceğine göre, Türk Lirasına olan bağımlılığımız da devam edecektir.

Ülkeler bugüne kadar benzeri görülmemiş ölçekte yardım paketleri devreye koyarken ve merkez bankaları parasal genişlemeye giderken, Kıbrıslı Türkler bir kez daha yalnızlığın bedelini ödemekle karşı karşıya bırakılmıştır. “Pandemi yönetimi” boyunca hükümetler sağlık tedbirleri ile ekonomi arasında dengeyi sağlayamadığı için, sektörler durağan hale gelmiş, işsizlik de neredeyse 80% oranında artmıştır. Sabit ve dar gelirliler ise açlık sınırına terk edilmişlerdir.

Kuzey Kıbrıs ekonomisi içinden çıkılması oldukça zor bir sürece girmiştir!” dedi.

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Fikri Toros
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