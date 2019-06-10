

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde, CTP milletvekili Fikri Toros, başkanı olduğu komitede görüşülen ve Meclise sevk edilen Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı üzerine söz aldı.



Toros, “Kayıt dışılığa karşı mücadele hükümetin mali politikası olmalı. Yüzde 60 oranında bir kayıt dışılık var. Bu yasayı sadece geçirmekle kalmamalı, uygulamalıyız” dedi.Toros, “lı Türklerin güneyden, Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışverişi yapması, rekabet ortamı olması, bir takım ürünlerde avantaj olması normaldir. Karşılıklı alışverişlerin bu bölünmüşlüğün getirdiği mağduriyeti mümkün olan seviyede telafi etmesi mümkündür. Benim karşı olduğum bunun kontrol dışı olmasıdır. Gıdada, sağlığı tehdit eden bir duruma gelindiğini biliyorum. Buna karşı tedbir alınmalı” şeklinde konuştu.