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Toros: "Kaymak’ın sözleri bizi üzdü"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, ülkede üretimin desteklenmesinin sadece fonlarla olmadığını devletin alabileceği bir çok önlem varken kısa yol olarak fonları seçtiğini kaydetti...

21 Eylül 2017 Perşembe 10:06
Toros: "Kaymak’ın sözleri bizi üzdü"

Bertuğ Topal

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, devletin yerli üretimi desteklemek adına hayata geçireceği birçok reform varken kolaya geçerek fonları devreye soktuğunu ifade etti.

Toros Havadis’e yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Havadis’in dünkü sayısında yaptığı açıklamalarda yer alan “Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile yeni fonları görüşecekleri” yönündeki açıklamasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

“Aynı vizyonu taşıyoruz”

Toros, 4 ay önce Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimini devralan Mustafa Kaymak ve ekibine başarı dileyerek sözlerine başladı. Toros, Kaymak’ın “Sanayi Odası ile Ticaret Odası’nın ülke ekonomisini kalkındırma yolunda ortak bir vizyon taşıyoruz” açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek bu amacın Ticaret Odası’nın vizyonu ile örtüştüğünü söyledi.

“Ülke ekonomisi için çalışıyoruz”

Ekonomik örgütler olarak en başta ülke ekonomisini kalkındırma misyonu doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, ekonomik büyümede ticaret, üretim ve emeğin katkılarının olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

İthalat, üretim ve emeğin denklem içerisindeki katkılarının yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu da kaydeden Toros, hiçbir ülkenin ekonomik büyümesinin bu üç önemli nokta olmadan arzu eden bir sonuç getirmeyeceğini belirtti.

“KTTO yerli üretimi destekliyor”

Toros, Ticaret Odası olarak üye çoğunluğunun ithalatçı olmasına rağmen yerli üretimi de desteklediklerini kaydederek “Dernek olarak ithalatın önündeki sıkıntılardan bahsettiğimizde bu yerli üretimi desteklemiyoruz anlamı taşımıyor. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmamıştır. Bu tarzda düşünenleri de kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ticaret Odası üretimin düşmanı değil”

Ticaret Odası’nın üretimin düşmanı olmadığını kaydeden Fikri Toros, “Biz üretimin ne düşmanıyız ne karşısındayız ne de desteklenmesinden rahatsızlık duymaktayız” ifadelerini kullanarak Ticaret Odası’nın her zaman üretimin yanında olduğu mesajını verdi.

“Devlet özel destek kalemleri sunmalı”

Diğer büyük ülkelerde olduğu gibi yerel üretimin desteklenmesi politikasının devletin sunacağı özel destek kalemleriyle oluşturulması gerektiğini kaydeden Toros, bunun da uzun vadeli düşük ücretlerle arazi ve tesis kiralanması, ihracaat primi, bazı vergi muafiyetleri ve kredi faiz desteği gibi poltiitkalarla yapılabileceğini söyledi.

“İthalat odaklı bir yapı var”

Toros, KKTC’nin ada ekonomisinin getirdiği hizmet sektörü odaklı ekonomisinin ülkeyi turizm, yüksek öğrenim ve sağlık turizmine bağlı kıldığını söyledi.

Toros, “Haliyle bu sistem ithalata odaklı bir ticaret aktivitesine sahip olmamızı sağlıyor. Ülkemizin pazar nüfusu burada yaşayan ve ziyaret edenlerden oluşmaktadır” dedi.

“Rekabet edebilir olmalıyız”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Türkiye ve Güney Kıbrıs ile rekabet edebilir noktada olmaları gerektiğini kaydederek bunun olmaması durumunda piyasanın pahalı olacağı ve alışverişin güneye kayacağını kaydetti.

Bu durumun kayıt dışılığı da artıracağını kaydeden Toros, “ithalat noktasında yasaklar, sınırlandırmalar ve fonlar bu rekabet edebilirlik gereksinimimize hizmet etmez ve enflasyonist kılar” dedi.

Kaymak’ın sözleri bizi üzdü

Toros, Kaymak’ın “sanayinin korunabilmesi için fonların artırılması gerekir ve bunu bakanlık ile istişare ediyoruz” söyleminin kendilerini üzdüğünü kaydetti. Fonlarla ve ithalat sınırları ile sanayinin korunmaması gerektiğini, başka desteklerle sanayicilerin korunabileceğini söyledi.

Devlet kolaya kaçıyor

Toros sözlerini şöyle tamamladı: Burasının ucuzlatılması gerek. Gıda güvenliği standartlarına eriştirilmesi gerek. Gıda üreten sanayicileri bu standartlara erişmek için devlet tarafında desteklenmesi gerek ama fon koyarak değil. Devlet kolaya kaçıyor. Devlet üretime destek versin ama fon koymak hayat pahalılığı demektir.”

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 21.09.2017 10:12
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