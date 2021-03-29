TOROS: “STATÜKOYU SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+1 Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Toros, “Herkes çok iyi biliyor ki, meşru zemin olarak BM parametrelerinden oluşturulmuş federal çözümden uzaklaşmıştır. Bir güç gösterisi vardır şu anda. Çok da demode bir strateji takip ediliyor. Keşke akli selim hareket edilip, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının yaşanmaması için hareket edilseydi. Bu da bizi çok zor günlere götürecek. Ben Kıbrıs Türk tarafı için endişeliyim. Kıbrıslı Türklerin daha çok tahammülü kalmamıştır. Biz statükoyu sürdürülebilir bulmuyoruz. Bu bizi daha da yalnızlaştıracaktır. Cenevre’de de müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ortak zemin aranacaktır. Bunun için de diplomatik kaynaklar arabuluculuk yapmaktadırlar” dedi.