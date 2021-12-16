TOROSLAR VE TRODOSLAR MI DERT?

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen Güney Kıbrıs’a Kuzey Kıbrıs’tan işçi göndermek için iki sendika işbirliği yaptı. 8 bin kadar Kıbrıslı Türk Güney’e çalışmak için gidecek, peki neden?

Halkın sokakta konuştuklarını size tek tek sıralayım.

Çünkü, bu insanlar ailelerini Kuzey’de geçindiremez duruma geldi.

Çünkü, bu insanlar işsiz.

Çünkü bu insanların ödemekle yükümlü oldukları borçları vardır.

Çünkü, bu insanların okutmaya çalıştıkları çocukları var.

Çünkü, bu insanların tedavi ettirdikleri yakınları var.

Çünkü, bu insanların işletmeleri kapandı, dükkanları battı, ürettiklerini satamadı.

Çünkü, bu insanlar aç.

Ve çünkü diye sıralayabileceğim sayfalar dolusu farklı ve hatta aynı olan olumsuz koşulları var.

Ama en acısı ne biliyor musunuz?

Çünkü, bu insanlara devlet sahip çıkamadı.

SEK ilk yaptığı açıklamada diyor ki, “üçüncü ülkede işçi getireceğimize Kuzey’den getirelim. Çalışma izni, barınacak yer derken masrafları çok işverenler bu yüklerden kurtulsun Kıbrıslı Türkler gelsin çalışsın maaşlarını alsın ve evlerine geri dönsün”.

Diyorlar ki, Kuzey’de ekonomik kriz var fırsata çevirelim.

Diyorlar ki, bizim kullandığımız para birimi yüksek ucuz işçi yanı başımızda masrafa gerek yok.

Diyorlar ki, biz bu pandemi sürecinde kalkınmamızı sürdürdük sektörlerimizi batırmadık, iş gücüne ihtiyacımız var.

Diyorlar ki, 1974 öncesinde biz patronduk bunlar işçi ve aradan 40 yıl geçti biz yine patronuz onlar işçi. Burada emekçilerimizi küçümsemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece benim insanım da neden patron olmasın diye sitem ediyorum.

İki saat içinde 100 kişi Güneyde çalışmak için başvuru yaptı. Bizi yönetenler hiç mi utanmaz, hiç mi vicdan azabı duymaz. Hiç mi “Benim yönettiğim ülkemin insanı işsiz, aç yalnız bunda benim de sorumluluğum var” demez.

8 bin Kıbrıslı Türk yanı başımıza iş gücü olarak gitmek zorunda kalıyorsa bu KKTC’’nin iflas ettiğinin göstergesidir. Kimse bu insanlar üzerinden hamaset yapmasın. Ne sağ, ne de sol.

Hepiniz sorumlusunuz bugün ülkenin geldiği durumdan. İktidarı da muhalefeti de.

Suriye’de insanlar savaştan kaçtı, ölümden kaçtı, yağmadan kaçtı. Bizde ise açlıktan, zamdan kaçıyor.

Sözüm siyasileredir, sözüm bizi yönetmeye talip olanlaradır. Gerçekten siz hala Trodoslar mı, Toroslar mı daha güzel görünüyor derdinde misiniz?