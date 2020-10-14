Torun Denktaş'tan anlamlı açıklama ve Ersin Tatar'a destek

Rauf Denktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Basın Açıklaması

Değerli KKTC vatandaşları

Yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçimleri 1. Tur sürecinde aday olan babam Serdar Denktaş’ın seçim kampanyasında aktif olarak görev almış ve Yeni Zamanlar şeklinde tanımladığımız manifestomuzu halkımızın onayına sunmuştuk.

KKTC demokrasisinin gelişmesi, KKTC’nin dünyada hak ettiği saygın yeri alabilmesi için kapsamlı önerilerimizi yeni kavramlar çerçevesinde KKTC halkının onayına sunduk.

KKTC’nin kurucusu Rauf R. Denktaş’ın izinden yürümeyi kendisine şiar edinmiş bizler için Kıbrıs Türk Halkının iradesi her şeyin üstündedir.

Hayatını, Türk dünyasının adamızdaki varlığını sürdürebilmesi için harcayan dedem Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın bizlere mirası olan Türkiye’miz ile el ele kol kola yürümek ilkesi, kampanya sürecinde sorgulanır olmuş, vatandaşlarımız kamplara bölünmüş, kutuplaşmış ve bizim için en önemli değer olan Türkiye’mizin KKTC ile ilişkisi sorgulanır hale gelmiştir.

Bu durum kabul edebileceğim bir durum değildir. Türkiye bizim tartışılmazımızdır.

Dedem Kurucu Başkan Rauf R. Denktaş, Türklüğün Kıbrıs’taki temsilcisi bizler de onun mirasçılarıyız.

Bizlere bu aşamada düşen görev, KKTC-Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek, suni olarak yaratılan gerginliğin ortadan kalkmasına katkı sağlamak ve ülkemizde kardeşliğin yeniden inşası için çalışmaktır.

Gelinen bu gergin ortamın ortadan kalkması, Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğunun hissiyatı olan Denktaş geleneğinin ve duruşunun kamuoyu ile paylaşılması elzem olmuştur.

Bu şartlar altında Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek, tüm dünyaya Anavatan ile ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha göstermek ve Kıbrıs’ta çözüme ancak ve ancak Türkiye-KKTC işbirliği ile ulaşabileceğimiz gerçekliğinden hareketle, bu konuda duruşu çok açık olan Sayın Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tam destek vereceğimi kamuoyunun bilgisine getiririm.

Saygılarımla

Rauf Denktaş