Tosunoğlu: Kalkınma Bankası'nın özerk bir yapıya kavuşması için çaba harcayacağız

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis'e dair ilk izlenimlerinin çok olumlu olmadığını, yasa üretimi anlamında çok daha aktif bir yapı beklediğini söyledi.

“Meclis’in verimli bir çalışma ortamı ve uzlaşı kültürü ile toplumun beklentilerine yanıt vermesini isterdim" diyen Tosunoğlu, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Ülkede en önemli sorunun ekonomi olduğunu anımsatan Hasan Tosunoğlu, "Büyük bir fakirleşme var, mutfaklarda geçim sıkıntısı yaşanıyor, sosyal devletin görevi çözüm üretmektir" dedi.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kanal Sim'den gazeteci Serhat İncirli'nin sorularını yanıtladı.

Tosunoğlu, sadece zam ya da vergilerle bütçenin dengelenmesinin doğru olmadığını ifade etti, merkez bankasındaki tasarrufun topluma dönüşümünü işaret etti.

Maliye'nin yüksek faizli borçlanmalarının geleceği riske atmak anlamına geldiğini anımsatan Tosunoğlu, Merkez Bankası'nda yer alan muazzam karşılığın uygun faizle ekonomimize kanalize edilmesi gerektiğini anlattı. Tosunoğlu, bunun ekonomide bir denge unsuru yaratarak; sanayiciye, esnada, zanaatkara, çiftçiye uygun faizli krediye erişim imkanı sağlayacağını söyledi.

“Çok sayıda insan pandemi süreci ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle hiçbir kusuru olmadan mağduriyet yaşamıştır” diyen Tosunoğlu, sicil affının acil olarak gündeme gelmesini işaret etti.

KALKINMA BANKASI: "ÖZERK YÖNETİM ŞART"

Kalkınma Bankası'nda geri dönmeyen kredilere de değinen Tosunoğlu, "Hiçbir banka yüzde 48 ya da yüzde 51 gibi geri dönmeyen bir kredi oranı ile yaşamını sürdüremez. Ödenmeyen kredilerle ilgili Kalkınma Bankası'nın yasal düzenlemelere ihtiyacı var" dedi.

"Halen yazılım programı dahi olmayan, elde kayıt tutan, ciddi altyapı eksiklikleri bulunan bir bankadan söz ediyoruz" diyen Tosunoğlu, Kalkınma Bankası'nın yönetsel anlamda özerkleşmesinin önemine de dikkat çekti.

Kalkınma Bankası'nın en önemli sıkıntıyı 2014-16 yıllarında yaşadığını, o dönem verilen kredilerin çoğunluğunun geri dönmediğini anlatan Tosunoğlu, “Hiçbir partinin geri dönmeyen krediler için bir diğerini suçlayacak yüzü yoktur, biz öneri sunacağız ve Kalkınma Bankası'nın özerk bir yapıya kavuşması için çaba harcayacağız.” şeklinde konuştu.

Hükümetin icraat noktasında düşünce bütünlüğü içinde olduğunu belirten Hasan Tosunoğlu, "Ciddi ekonomik sıkıntılar içinde bir hükümet kuruldu ve zamana ihtiyaç var." dedi.

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, "Seçim sonuçları bizim için üzücü olsa da kişisel fikrim, tek bakanlıkla hükümete girerek ölçeğimizi küçülttük" diyerek, yeni bir yapılanma içinde olduklarını, 8 Nisan'da genel sekreter seçeceklerini sözlerine ekledi.