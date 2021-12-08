Tosunoğlu: Kur sabitleme kararı için yönetim kurulumuzu toplayacağız

Tosunoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'na bu amaçla yeni hafta için toplantı daveti yapılacağını söyledi, uzmanların da konu üzerinde çalışma yaptığını anımsattı.

Döviz kurundaki dalgalanma sonrasında yıllarca kredi borcunu düzenli ödeyen işletmelerin dahi yeniden ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını anlatan Tosunoğlu, “Özellikle döviz cinsinden borcu olanlara yönelik kur sabitlemesi ya da Türk Lirası üzerinden makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma süreçleri gündeme getirilmelidir” demişti.

Tosunoğlu, çok sayıda yatırımcının bu yöndeki beklentileri, müracaatları ve talepleri sonrasında daha fazla ertelemeden bir karara varmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi, , hükümetin de açıkladığı tedbir paketi sonrası gelecek hafta sonuna kadar çalışmalarını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.