Tosunoğlu: Polis teşkilatında ve ordumuzda görev yapanları sevgi ve saygıyla selamlarım

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, geçtiğimiz günlerde başına gelen olayları sosyal medya üzerinden tepki göstererek, anlatmasının ardından bir açıklama daha yaptı.

DP’li vekil Tosunoğlu, “Öncelikle Cumartesi akşamı yaşadığım saldırı girişimi sonrasında polisimiz saldırının failini yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Bu bağlamda polis teşkilatına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Tosunoğlu, “Öte tarafta, trafik polisi ile yaşadığım hadisenin münferit bir olay olduğunu ve bir hatadan dolayı tüm polis teşkilatını yargılamanın son derece yanlış olduğu düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Polis teşkilatımız ve ordumuz bu ülkenin en önemli teminatlarının başında gelmektedir ve bu güzide kurumlarımızın münferit olaylar nedeniyle tartışmaya açılması, dolayısıyla da yaptıkları son derece hayati görevleri gölgelemesine gönlüm asla razı değildir. Polis teşkilatında ve ordumuzda görev yapanları sevgi ve saygıyla selamlarım.”

OLAY

Tutuklanarak, mahkeme çıkarılan zanlı A.K. tarafından Tosunoğlu'na trafikte bıçak çekilmişti.

Ayrıca, çevirmeye giren Tosunoğlu'nun eline bir polis memuru tarafından vurulmuştu.