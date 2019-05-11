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TOTAL Güney Kıbrıs MEB’inde

11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:28
TOTAL Güney Kıbrıs MEB’inde
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 Fransız Total şirketiyle bir süredir yürütülen müzakerelerin dün tamamlandığı, şirketin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 2,3 ve 8’inci parsellerde aktif rol üstleneceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Fransız Total şirketiyle, Eni-Kogas şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 2, 3 ve 8’inci parsellerdeki payının satın alınmasını amaçlayan müzakerelerin dün tamamlandığını yazdı.
Gazete, Total şirketinin, Eni-Kogas şirketlerinin söz konusu parsellerdeki paylarını satın alarak bu parsellere güçlü bir giriş yapacağını iddia etti.
Haberde, Total ile Eni şirketleri arasında, Türkiye’nin bir bölümüne itirazlarının bulunduğu 7’nci parseldeki ortaklık konusundaki müzakerelerin de büyük oranda dün tamamlandığı, geriye sadece ufak ayrıntıların kesinleştirilmesinin kaldığı vurgulandı.
Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, gerek 7’nci parselde varılan anlaşma, gerekse Total şirketinin 2,3 ve 8’inci parsellere aktif katılımının, yeni sondajlar ve sismik araştırmalar yapılacağı anlamına geldiğini belirtirken 2’nci parselde Eni tarafından yapılmak istenen sondajın bundan yaklaşık iki yıl önce Türkiye tarafından engellendiğini hatırlattı.
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise dün yaptığı açıklamada, müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bazı ufak ticari, teknik ve hukuki konularında çözülmesiyle kesin anlaşmaya varılmasının beklendiğini vurguladı.

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Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Total ve ENI 6 Parselde El Ele” başlığı altında verirken, Rum hükümeti ile Total-Eni ortaklığının, 7’nci parseldeki haklar konusunda sürdürdükleri müzakerelerin tamamlanmasına çok az kaldığını yazdı.
Gazete, nihai anlaşmanın her an resmen duyurulabileceğini belirterek, Rum hükümetinin bu anlaşmayla Türkiye’ye, enerji planlarından vazgeçilmediği mesajını gönderdiği yorumunda bulundu.
ENERGEAN ŞİRKETİ İSRAİL’DEN DOĞAL GAZ SAĞLAMAYA HAZIR
Gazete bir diğer haberinde ise, Yunan “Energean” şirketinin, İsrail’in “Karis” yatağından Güney Kıbrıs’ın Vasiliko elektrik santraline doğal gaz tedarik etme arzusunu dün Rum yetkili makamlarıyla gerçekleştirilen görüşmede resmen dile getirdiğini yazdı.
Habere göre şirketten yapılan açıklamada, Rum Enerji Düzenleme Kurumu’yla (PAEK) toplantı gerçekleştirildiği ve İsrail’in “Karis” yatağından Vasiliko Elektrik Santrali’ne doğal gaz boru hattı projesinin kuruma sunulduğu ifade edildi.
Şirket açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılında doğal gaz kullanımına geçmesine imkan verecek bu projeyi Rum hükümetiyle istişare etmeye hazır olunduğu da bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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