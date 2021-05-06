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Toz, salı gününe kadar etkili olacak

Tozlu hava bir haftadır bölgedeki etkisini sürdürüyor.  Toz, salı gününe kadar etkili olacak. 

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:15
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Toz, salı gününe kadar etkili olacak

Konuyla açıklamada bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Cezayir’de derin bir alçak basınç sistemi var. Oradan kalkan toz, yüksek seviye rüzgarlarıyla bölgemize taşınmaya devam ediyor” dedi.
Tozun dağılması için yağışa veya rüzgara ihtiyaç olduğunu kaydeden Buran, “Yağış yok, rüzgar da tozun geldiği yönden estiğinden taşınım sürüyor” şeklinde konuştu.
Gezici alçak basınç sistemlerinin baharda Kuzey Afrika’ya düştüğünü, buradaki çölleşmiş alanlardan kaldırdığı tozu da bölgeye taşıdığını belirten Buran,  “Bir haftadır bölge tozlu havanın etkisindeydi.  Bu durumun salıya kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi. 
Bunun bugüne kadar karşılaştığı en uzun süreli toz taşınımlarından biri olduğunu da kaydeden Buran, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
4 -5 DERECE DÜŞEN SICAKLIKLAR YİNE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcaklıklar konusunda konuştu. 
Raif İlker Buran,  39 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4-5 derecelik düşüşle, iç kesimlerde 33-36, sahillerde 25-28 dolaylarına seyrettiğini belirtti.
Buran,  düşüşe rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini de kaydetti.

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