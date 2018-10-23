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Tozlu hava etkili olmayı sürdürüyor

Tozlu havaya dikkat!

23 Ekim 2018 Salı 08:42
Tozlu hava etkili olmayı sürdürüyor

Tozlu hava etkili olmayı sürdürüyor.Perşembe gününe kadar ülkeye toz taşınımının devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Dairesi, hafta sonuna kadar sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, Perşembe gününe kadar devam edecek toz bulutunun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş, kirli yağış gibi olumsuzluklar yaratabileceğini duyurdu.Açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Öte yandan Meteoroloji Dairesi, hafta sonuna kadar sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Tahminlere göre bölgemiz 23-29 Ekim tarihleri arasında periyotun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin, ikinci yarısında ise yüksek basınç sisteminin etkisi altında kalacak.

Hava, Cumartesi gününe kadar parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer günler ise az bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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Tozlu HavaMeteoroloji DairesiHava DurumuHaberGündemKıbrıs
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