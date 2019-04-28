Tozlu havaya dikkat!

Ülkemiz, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında bulunuyor.

Tozlu havanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, toz taşınımı yarına kadar devam edecek.

Bu arada, Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde de bulundu.

Yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Orman yangını tehlikesi bulunduğu uyarısı da yapan Meteoroloji dairesi, Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.