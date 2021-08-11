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TPIC'in fiyatı neden yeniden yükseldi?

KIB-TEK eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu bugün yapılan ve henüz sonuçlanmayan akaryakıt taşıma ihalesi hakkında sorular yöneltti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:46
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TPIC'in fiyatı neden yeniden yükseldi?

 Avcıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

KIBTEK'in Akaryakıt Taşıma İhalesini 28$'ın altına vermeyecek olan, hatta kimsenin bu fiyatın üzerine artık yakıt taşıyamayacağını iddia eden Erhan Arıklı'dan, Akaryakıt Taşıma İhalesinde tekliflerin açılmasının üzerinden bir saati aşkın süre geçmiş olmasına rağmen henüz ihale sonuçlarını ilan eden ve KIBTEK'in ne kadar kâr ettiğini belirten bir açıklama gelmedi...

İhalede atılan son teklifler:

TPIC : 35.19 $

Sidereal : 33.38 $

Şimdi tüm kamuoyunun aklını kurcalayan soruları tekrar sormak gerekir:

1-) Yakıtın Cumartesi günü biteceği iddiası doğru mu?

2-) Yakıtın bitmesi halinde Hükümetin bu konudaki planı nedir?

3-) Dönüşümlü elektrik kesintileri ne kadar daha sürecek?

4-) 28$'ın üzerine İhale vermeyecek olan Arıklı şimdi ne yapacak?

5-) KIBTEK bu İhalede Blokeyi arttırıp ihaleyi sonuçlandıracak mı?

6-) TPIC'in Opsiyon Belgesi üzerinde, Yakıtın alınacağı Rafinerinin değil de kendi imza ve mühürünün olduğu iddiası doğru mu?

7-) TPIC'in fiyatı yeniden neden yükseldi?

8_) TPIC'in getirdiği yakıt hangi rafineriden çıkıyordu?

9-) 30$ ve 34$'a gelen yakıtların analiz sonuçları ne idi?

10-) Numune tarihi ile Yakıt sevkiyatı arasındaki 14 günlük sürede, bu yakıt ve gemi neredeydi?

11-) Aradaki fiyat farkı sebebiyle doğrudan alımla gelen 60,000ton yakıtın tamamının soruşturmaya tabii olması gerekmez mi?

12-) Hükümet TPIC'den doğrudan alıma devam edecek mi?

13-) Ülkede bir Hükümet var mı?

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