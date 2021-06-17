TPIC’in Merkezi Offshore Adası Olan Bir Ülke

BAHAR SANCAR

Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olan KIB-TEK’teki yolsuzluk araştırma komitesi ve Sayıştay Komitesi üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Yakıt Taşıma İhalesi’nde yapılan usulsüzlükler hakkında çok önemli bilgiler verdi…

“BİLİNÇLİ OLARAK GÖREVLERİNİ İHMAL EDİYORLAR”

KIB-TEK’le ilgili olarak yolsuzluk ve Sayıştay raporlarındaki toplam dosyalarda telaffuz edilen toplam rakamların çok daha üzerinde kurumun Erhan Arıklı’nın Bakanlığı döneminde daha büyük bir zarara uğradığını söyleyerek sözlerine başlayan Şahiner, yaşananların ve bulguların artık iddiaların ötesine geçtiğini söyleyerek, ellerindeki donelerin bakanın ve ekibinin yargılanmasına sebebiyet vereceğini söyledi. Çok büyük bir yolsuzluk ve vurgun olduğunu söyleyen Şahiner, Sayın bakan isterse beni bu sözlerimden dolayı mahkemeye versin. İdare hukukunda suçun tefsirleri ve kapsamları vardır. Bu kapsam içerisinde görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal etmekte suçtur. Bu arkadaşlar bilinçli olarak görevlerini ihmal ediyor” dedi.

“İHALELER BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ERTELENİYOR”

İptal edilen ve ertelenen Yakıt Taşıma İhaleleri hakkında detaylı bilgi veren Şahiner, “İlk ihale 7 Ocak’taydı daha sonra 13 Ocak’a alındı. 13 Ocak’taki ihale uluslararası ihaleye çıkılacağı gerekçesiyse iptal edildi. Uluslararası ihaleye çıkılma ve fiyatlar aşağı çekilme bahanesiyle halk, kamuoyu ve Bakanlar Kurulu kandırılıyor. Meğer bu ihaleler zaten uluslararası ihalelermiş ve bir değişiklik yokmuş. Ocak ayının başında olması gereken ihale 31 marta kadar bilinçli şekilde ertelendi ve aslında hiçbir değişiklik yapılmadı. Yapılan değişiklik sadece 38 dolarlık rayiç bedel 28 dolara çekildi. Bu tam anlamıyla bir softa şaşırtmasıdır. Siz 38 dolardan açtığınız ihalede 32 veya 30 dolarlık bir teklif gelip gelmeyeceğini bilmiyorsunuz. 38’e açarsınız 50’ye açarsınız yine size 32 dolar teklif gelebilir. Zaten bir önceki ihalede 2 firma vardı. 32 dolar bir teklif 14 dolarda sahte bir teklif daha girmişti. İhaleler bilinçli bir şekilde erteleniyor” şeklinde konuştu.

NEDEN 3 AY SONRASINA İHALE AÇILDI?

Sözlerinin devamında yakıt taşıma ihalelerinin iptali hakkında çok önemli bilgiler veren Şahiner, “7 Ocak tarihindeki ihale 1 hafta sonrasına erteleniyor. 1 hafta sonrası ihale açılıyor ve o ihale her nedense 31 Mart tarihinde açılıyor. Yani 3 ay sonrasında. 3 ay sonrasında bir ihale açıyorsanız bunun bir gerekçesinin olması gerekir. Belki hatalı yaptığınız belli başlı noktalar vardır ve buralarda önlem alabilirsiniz. Bu süreç 3 ay ama 3 aylık uzatmanın nedenini kamuoyu ile paylaşmanız gerekiyordu gerekçeniz neydi? Diye sordu ve “Tamamıyla yalancılıkla bu süreç uzatılıyor. Belli başlı idari ve teknik şartnamede değişiklikler yapılıyor fakat bu değişiklikleri 3-5 günde yapabilirsiniz” dedi.

350 DOLARLIK FİYAT 440 DOLAR OLDU

O zaman acele edilmesi konusunda uyarılarda bulunduklarını ve ısrarcı olduklarını aktaran Şahiner, “Pandemiden dolayı akaryakıt fiyatları düşüktü ve insanların o dönemde akaryakıta ihtiyaçları yoktu. Fakat pandemi geçiyor. Ekonomi canlanacak. Fabrikalar bu akaryakıtı kullanacak ve fiyatlar tavan yapacak. O günlerde akaryakıt fiyatı 350 dolardı. Bugün itibariyle 440 dolara çıkan bir akaryakıt var. Yani biz Ocak ayının başında ihaleye çıkmış ve bu yakıttan 40 bin ton almış olsaydık bugünkü fiyata nazaran 90 dolar daha uygun alacaktık” dedi.

“KURUM MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRATILIYOR”

Çıkılacak olan ihalenin akaryakıt temin ve taşıma ihalesi olduğunun bir kez daha altını çizen Şahiner, “Uluslararası yakıt fiyatları ve taşımacılık bedeli için ihaleye çıkıyoruz. Yakıt fiyatı garanti ödenecek. Birde taşımacılık bedeli ödenecek. Yakıt bedeli 90 dolar artıyor ve 350 dolardan 440 dolara çıkıyor. 90 dolar fark var ve kurum bilinçli olarak en aşağı 40 bin tonda zarar ettiriliyor. Ben artık bu arkadaşların iyi niyetine güvenmiyorum. Kurum milyonlarca dolarlık zarara uğratılıyor. Görevi ihmal ediyorlar” şeklinde konuştu.

“BAKANLAR KURULU KANDIRILDI”

31 Mart tarihinde yapılacak olan ihalenin, ihaleye saatler kala iptal edildiğini hatırlatan Şahiner, “Bakanlar Kurulu kandırıldı ve yakıt doğrudan TPIC’ten alındı. TPIC’ten alınan yakıtın içerisinde su çıktı. Teknik şartnamede yazan belli başlı standartlar vardır. Bu standartlara uygun olmayan yakıt geldi. Peki TPIC ne yaptı? Tahlil alındı ancak teste gönderilemeden saatte 200-300 ton yakıtı tanklara bastı gitti. Yani TPIC’e imtiyazlı davranıldı. Buna rağmen ihalede 28 dolara rayiç bedel belirlemiş olduğu halede, TPIC’ten 34 dolara alındı. Sayın bakanın 34 dolara aldım dediği de büyük bir yalandır. Yakıt 34 dolara değil, içindeki suyla birlikte 37 dolara geldi. Makinelerin zararını saymıyorum bile. Arıklı, 28 dolar yerine 34 dolara alım yapıyor ve kurumu zarara uğratıyor” ifadelerini kullandı.

“TPIC’TEN DOĞRUDAN ALIM İÇİN KURGULANAN BİR OYUN”

İptal edilen ihalelerle ilgili bilgi vermeye devam eden Şahiner, “Bir sonraki 220 bin tonluk ihalede ise 14 dolarlık sahte bir teklif gelmişti. Diğer teklif 32 dolar, yani fiyat yüksek diye iptal etti. Sen daha yüksek fiyata gittin TPİC’ten aldın. Kurumu zarara uğrattın. 32 dolarlık teklif geldiği zamanda hayır rayiç bedelin üstünde diye iptal ediyorum dedin. Bu organize çete gibi hareket edilen bir oyundur. Kurum zarara uğrasın, yakıtı kalmasın. TPIC’ten doğrudan alımla bu yakıtı alayım diye kurgulanan bir oyundur” dedi.

“ELEKTRİĞİN E’SİNDEN ANLAMIYOR”

28 dolarlık bedelin nasıl belirlendiğini Meclis kürsüsünden Bakan Arıklı’ya sorduğunu söyleyen Şahiner, “Sayın bakan ben kendim belirledim dedi. Belli ki Elektriğin E’sinden anlamıyor. Teknik konularda sıfır çeken bir bakan. Bu konulardan uzak ve dersini de çalışmıyor. Eğer bu işi bilmiyorsan bir yerden hizmet alacaksın ve bu işi öğreneceksin. Burası yasasıyla, hukukuyla, anayasasıyla, yargının bağımsızlığıyla yönetilen bir ülkedir. Bugün başta olan kesinlikle hak hukuk tanımayan ve bunun cezasını çok ağır biçimde çekecek olan bir bakan ve yönetim kuruludur” dedi.

“DÖRTYOL’DAN GEMİYİ BURAYA GETİRİP…”

28 dolara yakıtın taşınamayacağını söyleyen Şahiner, “Yapmış olduğum araştırmalarda 32 doların bile çok iyi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Yakıt taşımak için gerekli teknik sahip donanıma sahip olan bir geminin bir haftalık kirasını herkes çok rahat bir şekilde öğrenebilir” dedi ve ardından da TPIC’in yaptığı yakıt taşımasına dikkat çekerek, “TPİC gibi davranacaksanız yani yakıtı hemen tahliye edip gidecekseniz ve yakıtı da Dörtyol’dan buraya getirip gemiyi bekletmeyecekseniz, sigorta yapmayacaksanız, akredite açmayacaksanız ve böyle imtiyazlı davranılacaksa evet 30 dolara getirilebilir” diyerek eleştiride bulundu.

“TPIC’İN MERKEZİ OFFSHORE ADASI OLAN BİR ÜLKE”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın katıldığı televizyon programında TPIC ile kişiler ilişkilerini kullanıp, pazarlık 30 dolardan anlaştığını söylemesi hakkında da konuşan Şahiner, “TPİC’le sanki kurban pazarlığı yapar gibi 30 dolardan anlaşmak gibi bir bir devlet yönetimi olmaz. Yasaya uygun hareket edilmelidir” diyerek, TPIC hakkında da çok önemli bilgiler verdi. Şahiner, TPIC’in merkezinin bir Offshore adasında olduğunu söyledi ve “TPİC yöneticileri eşidir dostudur olabilir. Ben sahiplerini araştırdım bulamadım. Çünkü merkezi bir Offshore adasında olan bir ülke. Ne bilançosunu görebiliyorsunuz ne de ortaklarını. Ama belli ki, TPIC’in ortakları sayın bakanın tanıdığıdır, eşidir dostudur. Madem öyle TPİC 32 dolarlık teklif verilen ihaleye girseydi ve 30 dolarlık teklif verseydi. Niye vermedi? Çünkü o ihale şartnamesine göre uygun koşullar yoktu. O ihale şartnamesine göre TPİC 30 dolar fiyat vermiş olsa zarar edecekti. Çünkü gemileri bir anda tahlil yapılmadan gidemeyecekti. Böyle bir imtiyazı olmayacaktı” şeklinde konuştu.

“SİYASETEN MÜDAHALE EDİLDİ”

Son 7 aylık ihale süreçlerini toparlayan Şahiner, “7 Ocak’taki ihale iptal, 13 Ocak’taki 220 bin tonluk ihale iptal. 31 Mart’taki 24 bin tonluk ihale iptal. 14 Nisan’da 220 bin tonluk 2 fiyat teklifi gelen ihale de değerlendirme süreci siyasi bir müdahale ile uzatılarak 1 ayda sonuç verdi. Neden 1 ay Merkezi İhale Komisyonu (MİK) oyalandı? Siyaseten müdahale edilip komisyona da yanlış yaptırılmıştır. Neden 2 ay sonrasına ihale açılıyor eden 15 gün sonra açılmıyor? 14 Haziran’da bir ihale açılıyor ve bir hata daha yapılıyor. Belli başlı firmalar evraklarını tamamlayamamışlar. O yüzden ihaleyi 10 gün daha uzatıyorum deniliyor. Bu ne demek? Eğer birisi ihale şartnamesi satın almışsa ihaleyi uzatabiliyor. İhale şartnamesi almamışsa ve ihaleyi uzatırsa bu geçerli bir gerekçe değildir. Sayın Bakan katılmış olduğu TV programında belli başlı açıklamalar yaptı. Bir usulsüzlük var ve bilmiyor. Biliyorsa bile yalan söylüyor. Kamu İhale Yasası’na göre de bu ihale iptal edilmiştir ama 10 gün daha uzatıldı. Bu konuyla ilgili mahkemede bu arkadaşların başı ağrıyacaktır. 5 ihale iptal edildi. Gündemi değiştirmeye yönelik haberlerle ortaya çıkıyor” dedi.

“TÜM BUNLARIN HEPSİ MAHKEMEYE TAŞINACAK”

Şahiner, “Gitsin beni mahkemeye versin yalan bunlar diye. Attıkları her adımı takip ediyoruz ve tüm bunların hepsi mahkemeye taşınacak. Hepsinden de yargılanacak. Sayına Arıklı benim düşmanım değil. Yaptığı icraatlar ve söylediği yalanlarla mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.