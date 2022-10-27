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Trabzon'a direkt sefer istediler!

Karadenizliler İnisiyatifi, Türk Hava Yolları binası önünde eylem yaptı... İnisiyatif, KKTC'den Karadeniz'e direkt uçuşların başlamasını istedi. 

27 Ekim 2022 Perşembe 16:05
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Trabzon'a direkt sefer istediler!



Eylemde inisiyatif adına yapılan konuşmalarda, KKTC'den Trabzon'a direkt uçuş yapıldığı günlerde, bir çok Karadenizlinin sorunsuz bir şekilde seyahat ettiğini belirterek, bu uçuşların kaldırılmasıyla birlikte büyük sorun yaşamaya başladıkları kaydedildi. 

Bir çok Karadenizlinin direkt uçuş olmamasından dolayı, seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldıklarına dikkat çekilen inisiyatif açıklamasında, 'bir çoğumuz memleketlerine gidemiyor, ailelerini göremiyor. Aktarmalı uçuş yapmak durumundayız ve önce bilet paralarından dolayı sonra da zaman kaybından dolayı seyahatlerimizi hayata geçiremiyoruz. Talebimiz KKTC'ye uçan hava yolu şirketlerinin, Karadeniz'e direkt seferlere başlamasıdır" denildi. 

Karadenizliler, bu eylemlerinin dikkate alınması uyarısında bulundu, "sonuç alınana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" denildi. 

Eylem horon tepilmesiyle son buldu. 

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