Trabzon seferleri yarın başlıyor

Haftada iki sefer olmak üzere pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilecek seferlere yoğun ilgi olması bekleniyor.

İlk uçuş Trabzon’dan yarın saat 18.45’te gerçekleşecek ve THY uçağı Ercan Havalimanı’na KKTC saati ile saat 19.45’te inecek.

Trabzon seferlerinin başlaması nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ve Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan Ercan Havalimanı’nda Trabzon seferinden gelen yolcuları karşılayacak.

Halk oyunları ile karşılanacaklar

Trabzon’dan gelen ilk seferde uçağın aprona girişi sırasında Gençlik Dairesi’ne bağlı Kıbrıs Halk Dansları ekipleri gösteri sunacak.

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü ise organizasyonda Trabzon’dan gelen ve giden yolculara havalimanında ikram verecek.