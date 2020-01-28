Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri kısa sürede tükendi

Trabzonspor´un Süper Lig´in 20´nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler, satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.
1 Şubat 2020 Cumartesi günü 20.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´ndaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
Dev maçın bilet fiyatları şu şekildeydi:
Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL
Batı Alt VIP Tribün 900 TL
Batı Alt VIP Tribün 750 TL
Batı Alt VIP Tribün 500 TL
Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL
Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL
Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL
Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL
Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL (SKOR)