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Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri kısa sürede tükendi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın en önemli maçının biletleri satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.

28 Ocak 2020 Salı 12:44
Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri kısa sürede tükendi

Trabzonspor´un Süper Lig´in 20´nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler, satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.

1 Şubat 2020 Cumartesi günü 20.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´ndaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Dev maçın bilet fiyatları şu şekildeydi:

Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL

Batı Alt VIP Tribün 900 TL

Batı Alt VIP Tribün 750 TL

Batı Alt VIP Tribün 500 TL

Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL

Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL (SKOR)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe
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