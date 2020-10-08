Trafiğe 10 ayda 16 can

KKTC’de bu yılın ilk on ayında trafik, 16 can aldı.

Meydana gelen yüzlerce trafik kazasından 15’i ölümle sonuçlandı ve bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, 1 Ocak ile 2 Ekim arasındaki ölümlü kazaların 9'u araç sürücüsünün tek başına yaptığı kazalar olarak kayda geçerken, 4'ü başka bir araçla çarpışma sonucu, 2'si ise yayaya çarpma şeklinde oldu.

En çok ölümlü kaza Girne bölgesinde meydana geldi. Kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Girne 8, Mağusa 3, Güzelyurt 2, Lefkoşa 1, İskele 1.”

Ölümlü kazalarda hayatını kaybedenlerin 10’unun araç sürücüsü, 2’sinin motosiklet sürücüsü, 2’sinin yolcu ve 2’sinin de yaya olduğu belirtildi.