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Trafiğe bir günde 2 kurban

Gazimağusa-İskele Anayolunda ölümlü kaza!

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:02
Trafiğe bir günde 2 kurban
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Gazimağusa - İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Sabah da 26 yaşında bir genç kazada ölmüştü

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa – İskele Anayolu üzerinde, Sadrettin Kara (E-21), yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklendi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadrettin Kara
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ayşe ay 2019-06-01 18:23:36

yaşadıklaımız kader mi ? ..Allah arahmet eylesin ....

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