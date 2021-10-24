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Trafiğe genç yaşta bir can daha

24 Ekim 2021 Pazar 09:28
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Trafiğe genç yaşta bir can daha
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

24.10.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Mehmetçik’te, Mehmetçik Göleti yakınlarında, Ahmet ÇOBAN (E-24), yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova istikametinden Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mazhar BOZKURT (E-30) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet ÇOBAN ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.10.2021 10:55
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