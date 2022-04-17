Trafik akışına kapatılacak yollar...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, Lefkoşa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenlenecek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol, 10.00 – 14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”