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Trafik akışına kapatılacak yollar...

Lefkoşa’da bazı yollar Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında yarın 10.00-14.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

17 Nisan 2022 Pazar 10:14
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Trafik akışına kapatılacak yollar...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, Lefkoşa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenlenecek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol, 10.00 – 14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

Anahtar Kelimeler:
TrafikKKTCLEFKOŞA
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