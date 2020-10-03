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Trafik bir can daha aldı!

20 yaşındaki Mehmet CİLASUN hayatını kaybetti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:39
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Trafik bir can daha aldı!

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mehmet Cilasun hayatını kaybetti.

Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengizköy’de,  dün saat 19.00 raddelerinde otobüs durağı önlerinde Lefke istikametine doğru seyreden FB 939 plakalı salon araç sürücüsü Yeşilyurt’ta sakin Mehmet CİLASUN(E-20) önünde kendisi ile aynı istikamette seyreden araçları sağından aşırı süratli ve dikkatsizce geçtiği esnada karşı şeritten araç gelmesi sonucu kendi şeridine geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak aracının sol ön kısmı ile toprak sete çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu ağır yaralanan FB 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet CİLASUN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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