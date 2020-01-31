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Trafik bir süre tek şeritten verilecek

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

31 Ocak 2020 Cuma 17:36
Trafik bir süre tek şeritten verilecek

Lefkoşa- Mağusa ana yolunun Ercan yonca kavşağı civarında trafik, Pazar günü tabela sökümü nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu, Ercan yonca kavşağında Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında, eskiyen tabelalar sökülecek.  Bu sürede trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
TrafikTekşeritHaberKıbrıs
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